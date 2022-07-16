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МО РФ сообщило об уничтожении более 20 пунктов управления ВСУ за сутки

МО РФ сообщило об уничтожении более 20 пунктов управления ВСУ за сутки
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Военное ведомство РФ доложило о последних достижениях российских войск в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российская авиация и артиллерия поразили за прошедшие сутки 21 пункт управления ВСУ и 189 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Кроме того, высокоточными ударами были уничтожены пять складов с боеприпасами украинской армии.

Ранее стало известно, что украинские ВВС за минувшие 24 часа потеряли три боевых самолета и два вертолета.

авиация ВСУ пункт управления спецоперация
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