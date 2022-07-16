МО РФ сообщило об уничтожении более 20 пунктов управления ВСУ за сутки

Военное ведомство РФ доложило о последних достижениях российских войск в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что российская авиация и артиллерия поразили за прошедшие сутки 21 пункт управления ВСУ и 189 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Кроме того, высокоточными ударами были уничтожены пять складов с боеприпасами украинской армии.
Ранее стало известно, что украинские ВВС за минувшие 24 часа потеряли три боевых самолета и два вертолета.