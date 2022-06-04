МО РФ сообщило об отступлении украинских военных из Северодонецка из-за критических потерь

Вооруженные силы Украины понесли в ходе боев за Северодонецк критические потери и приняли вынужденное решение отступить в направлении города Лисичанск.
Такие данные сообщает Министерство обороны РФ, отмечая, что в ряде подразделений украинские военные потеряли до 90% личного состава.
«При отступлении из Северодонецка украинским военным приказано заминировать на заводе “Азот” емкости более чем со 100 тоннами селитры и азотной кислоты», — указали в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что подрыв этих цистерн создаст в регионе зону химического заражения.