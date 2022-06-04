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МО РФ сообщило об отступлении украинских военных из Северодонецка из-за критических потерь

МО РФ сообщило об отступлении украинских военных из Северодонецка из-за критических потерь
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины понесли в ходе боев за Северодонецк критические потери и приняли вынужденное решение отступить в направлении города Лисичанск.

Такие данные сообщает Министерство обороны РФ, отмечая, что в ряде подразделений украинские военные потеряли до 90% личного состава.

«При отступлении из Северодонецка украинским военным приказано заминировать на заводе “Азот” емкости более чем со 100 тоннами селитры и азотной кислоты», — указали в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что подрыв этих цистерн создаст в регионе зону химического заражения.

ВСУ Донбасс ЛНР минобороны рф
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