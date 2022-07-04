МО РФ сообщило о минировании мостов в Сумской области украинскими формированиями

Украинские формирования минируют мосты через реку Крыга в Сумской области. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, украинская сторона собирается взорвать мосты в городе Белополье, чтобы обвинить Вооруженные силы России «в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры». Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют его бесчеловечное отношение к гражданам и «полное пренебрежение всеми нормами морали», подчеркнул Мизинцев.
«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации в отличие от украинской стороны не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению», – сообщил он.
Между тем, в понедельник, 4 июля, с 15:00 до 19:00 украинские военные выпустили 100 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает со ссылкой на штаб теробороны ДНР Argumenti.ru. Издание отмечает, что артиллерия калибром 155 миллиметров распространена в НАТО.