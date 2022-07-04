МО РФ сообщило о минировании мостов в Сумской области украинскими формированиями

По его словам, украинская сторона собирается взорвать мосты в городе Белополье, чтобы обвинить Вооруженные силы России «в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры». Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют его бесчеловечное отношение к гражданам и «полное пренебрежение всеми нормами морали», подчеркнул Мизинцев.