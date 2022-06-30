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МО РФ: российские войска разгромили 108-й батальон ВСУ вблизи Лисичанска

МО РФ: российские войска разгромили 108-й батальон ВСУ вблизи Лисичанска
Минобороны Украины

Боевые действия в районе Лисичанска продолжаются. По информации Минобороны РФ, 108-й батальон ВСУ был почти полностью разгромлен.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе боев за нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске был почти полностью уничтожен 108-й батальона ВСУ.

«Из 350 человек в живых остались только 30», — уточнили в ведомстве.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что две трети группировки ВСУ на Лиисичанском направлении почти полностью нейтрализована, еще треть массово сдается в плен. 

брифинг ВСУ лисичанск Украина
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