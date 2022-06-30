МО РФ: российские войска разгромили 108-й батальон ВСУ вблизи Лисичанска

Боевые действия в районе Лисичанска продолжаются. По информации Минобороны РФ, 108-й батальон ВСУ был почти полностью разгромлен.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе боев за нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске был почти полностью уничтожен 108-й батальона ВСУ.
«Из 350 человек в живых остались только 30», — уточнили в ведомстве.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что две трети группировки ВСУ на Лиисичанском направлении почти полностью нейтрализована, еще треть массово сдается в плен.