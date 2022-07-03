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МО РФ: российские ВКС уничтожили украинскую базу вооружения в Харькове

МО РФ: российские ВКС уничтожили украинскую базу вооружения в Харькове
Федеральное агентство новостей

Минобороны РФ сообщило, что российские ВКС нанесли удар по базе 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Харьковом.

Уточняется, что место хранения военной техники и вооружения располагалось на территории тракторного завода. В результате ударов были уничтожены до 30 украинских военных и до десяти единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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