МО РФ: российские ВКС уничтожили украинскую базу вооружения в Харькове

Минобороны РФ сообщило, что российские ВКС нанесли удар по базе 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Харьковом.
Уточняется, что место хранения военной техники и вооружения располагалось на территории тракторного завода. В результате ударов были уничтожены до 30 украинских военных и до десяти единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.