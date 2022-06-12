МО РФ: российские силы уничтожили ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС РФ за сутки уничтожили при помощи высокоточных снарядов два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники Украины.
«За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — рассказал Конашенков.
Генерал уточнил, что в результате ударов были уничтожены установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска и две батареи залпового огня у Звановки в ЛНР.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.