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МО РФ: российские силы уничтожили ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области

МО РФ: российские силы уничтожили ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области
Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0 / wikipedia.org

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС РФ за сутки уничтожили при помощи высокоточных снарядов два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники Украины.

«За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — рассказал Конашенков.

Генерал уточнил, что в результате ударов были уничтожены установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска и две батареи залпового огня у Звановки в ЛНР.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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