МО РФ: российская боевая авиация уничтожила командный пункт группировки ВСУ «Днепр»

Минобороны РФ сообщило, что в Районе города Запорожье ударами российский авиации поражен пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр».
Кроме того, был поражен цех по ремонту радиолокационных станций и предприятий научно-производственного комплекса «Искра», 56 артиллерийских подразделений и, прочая военная техника и живая сила в более чем 130 районах.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.