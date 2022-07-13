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МО РФ: российская армия уничтожила 180 украинских националистов в районе Артемовска

МО РФ: российская армия уничтожила 180 украинских националистов в районе Артемовска
Федеральное агентство новостей

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили сосредоточение живой силы противника в районе населенного пункта Артемовск ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в результате атаки на позиции украинских националистов уничтожено 180 военнослужащих. Кроме того, поражено 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщали о том, что российские военные уничтожили американские пусковые установки Harpoon в Одесской области.

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