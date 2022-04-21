МО РФ: российские войска ликвидировали еще 14 объектов военной инфраструктуры ВСУ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Подразделения Вооруженных сил России продолжают спецоперацию
по демилитаризации Украины. О ходе мероприятия информирует Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, в течение дня ударами
высокоточного оружия ВС РФ вывели из строя один командный пункт противника, два склада
боеприпасов, два опорных пункта и две точки скопления живой силы с боевой
техникой ВСУ в районе Попасной.
Сообщается, что в населенных пунктах Славянск и Шнурки уничтожены
склады с боеприпасами, также украинские силовики понесли потери в живой силе и
бронетехнике в районах Александровки и Черкасского. Известно, что с начала
суток российские войска ликвидировали до 120 украинских националистов, свыше 30
единиц бронированной и автомобильной техники.
загрузка...