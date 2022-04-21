    В тренде

    МО РФ: российские войска ликвидировали еще 14 объектов военной инфраструктуры ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ: российские войска ликвидировали еще 14 объектов военной инфраструктуры ВСУ

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Подразделения Вооруженных сил России продолжают спецоперацию
    по демилитаризации Украины. О ходе мероприятия информирует Минобороны РФ.

    Согласно информации оборонного ведомства, в течение дня ударами
    высокоточного оружия ВС РФ вывели из строя один командный пункт противника, два склада
    боеприпасов, два опорных пункта и две точки скопления живой силы с боевой
    техникой ВСУ в районе Попасной.

    Сообщается, что в населенных пунктах Славянск и Шнурки уничтожены
    склады с боеприпасами, также украинские силовики понесли потери в живой силе и
    бронетехнике в районах Александровки и Черкасского. Известно, что с начала
    суток российские войска ликвидировали до 120 украинских националистов, свыше 30
    единиц бронированной и автомобильной техники.  

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »