Сообщается, что в населенных пунктах Славянск и Шнурки уничтожены

склады с боеприпасами, также украинские силовики понесли потери в живой силе и

бронетехнике в районах Александровки и Черкасского. Известно, что с начала

суток российские войска ликвидировали до 120 украинских националистов, свыше 30

единиц бронированной и автомобильной техники.