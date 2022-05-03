МО РФ: Российские военные уничтожили американскую РЛС на Украине

Об уничтожении американской РСЛ рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он также сообщил, что ВС России за прошедшие сутки уничтожили три украинских ЗРС С-300 в районе Николаевки, Волчеяровки и Лисичанска, три РСЗО БМ-21 «Град», ЗРК «Оса-АКМ» и ракетный комплекс «Точка-У».