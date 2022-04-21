МО РФ: российские средства ПВО перехватили украинскую «Точку-У» в районе села Донецкое

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Российские войска в ходе специальной военной операции по демилитаризации
Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету «Точка-У»
над населенным пунктом Донецкое в ДНР.
Согласно информации оборонного ведомства, помимо этого, ВС
РФ ликвидировали еще 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов
Новоалександровка, Чуваковка, Новобогдановка, Лозовая, Изюм, Киселевка,
Калиновка, Бражковка, Верхнеторецкое и Березовая.
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