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    МО РФ: российские средства ПВО перехватили украинскую «Точку-У» в районе села Донецкое

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ: российские средства ПВО перехватили украинскую «Точку-У» в районе села Донецкое

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    Vadim Savitsky/Global Look Press

    Российские войска в ходе специальной военной операции по демилитаризации
    Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету «Точка-У»
    над населенным пунктом Донецкое в ДНР.

    Согласно информации оборонного ведомства, помимо этого, ВС
    РФ ликвидировали еще 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов
    Новоалександровка, Чуваковка, Новобогдановка, Лозовая, Изюм, Киселевка,
    Калиновка, Бражковка, Верхнеторецкое и Березовая.    

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