МО РФ продемонстрировало удары «Искандером» по ангарам с военной техникой и боеприпасами ВСУ

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Минобороны РФ показало кадры работы в боевых условиях расчетов ОТРК «Искандер»: наносились удары по ангарам с военной техникой и боеприпасами ВСУ.
В ведомстве сообщили, что в ходе спецоперации РФ на Украине российские военные продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
«По данным разведки, на территории складов в ангарах были сосредоточены вооружение и военная техника ВСУ и боеприпасы к ним для снабжения группировки войск. Техника и вооружение сосредоточивались в складской зоне для последующей поставки подразделениям ВСУ в боевые порядки. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего по складам был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом “Искандер”», — цитирует ТАСС военное ведомство.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.