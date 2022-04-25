МО РФ продемонстрировало удары «Искандером» по ангарам с военной техникой и боеприпасами ВСУ

«По данным разведки, на территории складов в ангарах были сосредоточены вооружение и военная техника ВСУ и боеприпасы к ним для снабжения группировки войск. Техника и вооружение сосредоточивались в складской зоне для последующей поставки подразделениям ВСУ в боевые порядки. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего по складам был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом “Искандер”», — цитирует ТАСС военное ведомство.