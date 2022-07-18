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МО РФ предало огласке имя командующего российской группировкой «Восток» на Украине

МО РФ предало огласке имя командующего российской группировкой «Восток» на Украине
Федеральное агентство новостей

Минобороны РФ впервые огласили имя командующего российской группы войск «Восток» на Украине — генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Он был заместителем командующего войсками Южного федерального округа с 2018 года, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 взял командование над российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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