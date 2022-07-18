МО РФ предало огласке имя командующего российской группировкой «Восток» на Украине

Минобороны РФ впервые огласили имя командующего российской группы войск «Восток» на Украине — генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Он был заместителем командующего войсками Южного федерального округа с 2018 года, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 взял командование над российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.