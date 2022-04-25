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    МО РФ: поражен 21 район сосредоточения техники и живой силы ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ: поражен 21 район сосредоточения техники и живой силы ВСУ

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    MOD Russia/via Globallookpress.com

    Минобороны РФ рассказало, что за ночь с 24 на 25 апреля были
    уничтожены до 240 человек личного состава ВСУ, при этом поражен 21 район
    сосредоточения живой силы и военной техники, сообщает RT.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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