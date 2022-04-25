МО РФ: поражен 21 район сосредоточения техники и живой силы ВСУ

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Минобороны РФ рассказало, что за ночь с 24 на 25 апреля были
уничтожены до 240 человек личного состава ВСУ, при этом поражен 21 район
сосредоточения живой силы и военной техники, сообщает RT.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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