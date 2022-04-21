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    МО РФ показало последствия удара украинской «Точкой-У» по птицефабрике в Запорожской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ показало последствия удара украинской «Точкой-У» по птицефабрике в Запорожской области

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    DPR Press Service/via Globallookpress.com

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар
    тактической ракетой «Точка-У» по частной птицефабрике в городе Токмак в
    Запорожской области. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Согласно информации Минобороны РФ, это не первая атака
    украинских силовиков в Токмаке. Сообщается, что накануне ВСУ разрушили в этом
    городе фермерское хозяйство, которое с марта текущего года находится под
    контролем ВС РФ. В ведомстве случившееся уже назвали военным преступлением,
    поскольку украинские силовики подвергли опасности жизни мирного населения.

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