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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар
тактической ракетой «Точка-У» по частной птицефабрике в городе Токмак в
Запорожской области. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Согласно информации Минобороны РФ, это не первая атака
украинских силовиков в Токмаке. Сообщается, что накануне ВСУ разрушили в этом
городе фермерское хозяйство, которое с марта текущего года находится под
контролем ВС РФ. В ведомстве случившееся уже назвали военным преступлением,
поскольку украинские силовики подвергли опасности жизни мирного населения.
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