МО РФ показало последствия удара украинской «Точкой-У» по птицефабрике в Запорожской области

Согласно информации Минобороны РФ, это не первая атака

украинских силовиков в Токмаке. Сообщается, что накануне ВСУ разрушили в этом

городе фермерское хозяйство, которое с марта текущего года находится под

контролем ВС РФ. В ведомстве случившееся уже назвали военным преступлением,

поскольку украинские силовики подвергли опасности жизни мирного населения.