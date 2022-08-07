МО РФ показало на видео последствия обстрела украинскими националистами Запорожской АЭС

Известно, что под огнем ВСУ оказалось хранилище ядерного топлива, в непосредственной близости от которого рухнули осколочные боевые элементы ракеты. В МИД РФ ранее заявили, что попытка киевского режима атаковать ЗАЭС может обернуться серьезной техногенной катастрофой, жертвами которой станут сотни тысяч человек.