Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу территорию Запорожской АЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Минобороны РФ публикует кадры с места событий.
Согласно информации ВГА Энергодара, украинские националисты использовали для нанесения удара по Запорожской АЭС кассетные боеприпасы калибра 220-миллиметров.
Известно, что под огнем ВСУ оказалось хранилище ядерного топлива, в непосредственной близости от которого рухнули осколочные боевые элементы ракеты. В МИД РФ ранее заявили, что попытка киевского режима атаковать ЗАЭС может обернуться серьезной техногенной катастрофой, жертвами которой станут сотни тысяч человек.