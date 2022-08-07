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МО РФ показало на видео последствия обстрела украинскими националистами Запорожской АЭС

МО РФ показало на видео последствия обстрела украинскими националистами Запорожской АЭС
wikipedia.org / Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу территорию Запорожской АЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Минобороны РФ публикует кадры с места событий.

Согласно информации ВГА Энергодара, украинские националисты использовали для нанесения удара по Запорожской АЭС кассетные боеприпасы калибра 220-миллиметров.

Известно, что под огнем ВСУ оказалось хранилище ядерного топлива, в непосредственной близости от которого рухнули осколочные боевые элементы ракеты. В МИД РФ ранее заявили, что попытка киевского режима атаковать ЗАЭС может обернуться серьезной техногенной катастрофой, жертвами которой станут сотни тысяч человек.

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