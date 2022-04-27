МО РФ показало кадры уничтоженного артиллерией укрепрайона украинских националистов

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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен уничтоженный укрепрайон боевиков украинских националистических формирований и ВСУ.
По информации ведомства, позиции были оборудованы огневыми точками и обладали разветвленной сетью окопов. Военным предлагалось добровольно сложить оружие и сдаться в плен. После отказал российские артиллеристы ударили по укрепрайону, ликвидировав противника.
Бежавшие с поля боя националисты и солдаты бросили на позициях стрелковое оружие, боеприпасы и тела более 30 погибших сослуживцев.
Ранее, как передает Infox, российские военные объявляли режим прекращения огня и открыли гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
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