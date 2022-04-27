    В тренде

    МО РФ показало кадры уничтоженного артиллерией укрепрайона украинских националистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ показало кадры уничтоженного артиллерией укрепрайона украинских националистов

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен уничтоженный укрепрайон боевиков украинских националистических формирований и ВСУ.

    По информации ведомства, позиции были оборудованы огневыми точками и обладали разветвленной сетью окопов. Военным предлагалось добровольно сложить оружие и сдаться в плен. После отказал российские артиллеристы ударили по укрепрайону, ликвидировав противника.

    Бежавшие с поля боя националисты и солдаты бросили на позициях стрелковое оружие, боеприпасы и тела более 30 погибших сослуживцев.

    Ранее, как передает Infox, российские военные объявляли режим прекращения огня и открыли гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »