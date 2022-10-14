Новости0

МО РФ показало кадры командно-штабных учений РВСН в Марий Эл

МО РФ показало кадры командно-штабных учений РВСН в Марий Эл
Федеральное агентство новостей

Минобороны РФ продемонстрировало на видео командно-штабные учения с участием Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Сообщается, что маневры проводятся в Марий Эл, в общей сложности задействованы более трех тысяч военных и порядка 300 единиц военной техники.

«Комиссия Командования РВСН инспектирует состояние боевой подготовки, а также проверяет слаженность действий военнослужащих при выполнении задач», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в ходе учений военные отрабатывают вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», а также их маскировки и противодействия средствам воздушной разведки.

минобороны рф рвсн Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.