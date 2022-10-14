МО РФ показало кадры командно-штабных учений РВСН в Марий Эл

Минобороны РФ продемонстрировало на видео командно-штабные учения с участием Йошкар-Олинского ракетного соединения.
Сообщается, что маневры проводятся в Марий Эл, в общей сложности задействованы более трех тысяч военных и порядка 300 единиц военной техники.
«Комиссия Командования РВСН инспектирует состояние боевой подготовки, а также проверяет слаженность действий военнослужащих при выполнении задач», — говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что в ходе учений военные отрабатывают вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», а также их маскировки и противодействия средствам воздушной разведки.