МО РФ показало кадры допроса британского наемника, сдавшегося в плен на Украине

По словам Хилла, он не знал, откуда поступают приказы. В его группе было семь человек, но он признался, что даже не знал, кто они. Наемник также сказал, что ему ничего не заплатили, и призвал граждан Британии «очень сильно подумать», нужно ли отправляться на Украину. Сейчас Хилл находится в безопасности, и ему оказали медицинскую помощь.