МО РФ показало кадры допроса британского наемника, сдавшегося в плен на Украине

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Минобороны РФ поделилось видеокадрами с допросом британского наемника Эндрю Хилла, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины.
Хилл сложил оружие и сдался в плен российским военным в Николаевской области. Группа наемников, в которой он числился, была уничтожена, сам гражданин Британии получил ранение. При себе он имел чешскую винтовку CZ.
По словам Хилла, он не знал, откуда поступают приказы. В его группе было семь человек, но он признался, что даже не знал, кто они. Наемник также сказал, что ему ничего не заплатили, и призвал граждан Британии «очень сильно подумать», нужно ли отправляться на Украину. Сейчас Хилл находится в безопасности, и ему оказали медицинскую помощь.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.