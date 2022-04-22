МО РФ подвело промежуточные итоги 58-го дня спецоперации российских войск на Украине

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Российская авиация за ночь нанесла высокоточные удары по 58
объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Об этом
сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, силами ВКС РФ в
течение ночи уничтожен 51 район сосредоточения живой силы с боевой техникой ВСУ.
Также ударом крылатых ракет «Калибр» ликвидировано до батальона личного состава
противника вблизи железнодорожной станции Мелиоративное.
Сообщается, что российские войска за ночь уничтожили один вражеский
зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300, до 80 украинских националистов, семь
беспилотников, тактическую ракету «Точка-У» в районе Донецкого, а также
выполнили 1285 боевых задач.
Всего с начала специальной операции на Украине силами ВС РФ ликвидировано
140 украинских самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных
аппаратов, 257 зенитно-ракетных комплексов противника, 271 установка РСЗО, 2448
танков и другой бронетехники, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а
также 2289 единиц специальной автомобильной техники.