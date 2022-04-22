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    МО РФ подвело промежуточные итоги 58-го дня спецоперации российских войск на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ подвело промежуточные итоги 58-го дня спецоперации российских войск на Украине

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    Федеральное агентство новостей

    Российская авиация за ночь нанесла высокоточные удары по 58
    объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Об этом
    сообщили в Минобороны РФ.

    Согласно информации военного ведомства, силами ВКС РФ в
    течение ночи уничтожен 51 район сосредоточения живой силы с боевой техникой ВСУ.
    Также ударом крылатых ракет «Калибр» ликвидировано до батальона личного состава
    противника вблизи железнодорожной станции Мелиоративное.

    Сообщается, что российские войска за ночь уничтожили один вражеский
    зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300, до 80 украинских националистов, семь
    беспилотников, тактическую ракету «Точка-У» в районе Донецкого, а также
    выполнили 1285 боевых задач.

    Всего с начала специальной операции на Украине силами ВС РФ ликвидировано
    140 украинских самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных
    аппаратов, 257 зенитно-ракетных комплексов противника, 271 установка РСЗО, 2448
    танков и другой бронетехники, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а
    также 2289 единиц специальной автомобильной техники.  

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