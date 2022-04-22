МО РФ подвело промежуточные итоги 58-го дня спецоперации российских войск на Украине

Всего с начала специальной операции на Украине силами ВС РФ ликвидировано

140 украинских самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных

аппаратов, 257 зенитно-ракетных комплексов противника, 271 установка РСЗО, 2448

танков и другой бронетехники, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а

также 2289 единиц специальной автомобильной техники.