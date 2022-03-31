МО РФ опубликовало переписку сына Байдена и Пентагона с обсуждением лабораторий на Украине

pexels.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pexels.com/PD

Оборонное ведомство РФ обнародовало переписку Хантера
Байдена с сотрудниками управления минобороны США по снижению угрозы и
Пентагона, в которой обсуждались биолаборатории на Украине.

Из опубликованных документов следует, что сын действующего
президента США Джо Байдена сыграл важную роль в финансирования работ с
патогенами, которые проводились в биолабораториях на территории Украины. Хантер
Байден обеспечил привлечение средств для Black and Veach и Metabiota.

Из переписки также следует, что цели Пентагона были далеки
от научных. В одном из писем говорится, что работа компании Metabiota будет
направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от
России.

На Украине продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель
российских военных — демилитаризация киевского режима. Минобороны России
представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции
против Донбасса.

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