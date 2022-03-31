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Оборонное ведомство РФ обнародовало переписку Хантера
Байдена с сотрудниками управления минобороны США по снижению угрозы и
Пентагона, в которой обсуждались биолаборатории на Украине.
Из опубликованных документов следует, что сын действующего
президента США Джо Байдена сыграл важную роль в финансирования работ с
патогенами, которые проводились в биолабораториях на территории Украины. Хантер
Байден обеспечил привлечение средств для Black and Veach и Metabiota.
Из переписки также следует, что цели Пентагона были далеки
от научных. В одном из писем говорится, что работа компании Metabiota будет
направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от
России.
На Украине продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель
российских военных — демилитаризация киевского режима. Минобороны России
представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции
против Донбасса.