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    МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинских средств ПВО истребителями Су-30СМ и Су-35

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global look Press/MOD Russia

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    Global look Press/MOD Russia

    Истребители российских ВКС ликвидировали средства
    противовоздушной обороны противника в ходе специальной военной операции по
    демилитаризации Украины. Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов.

    Согласно информации военного ведомства, экипажи ВКС РФ на
    истребителях Су-30СМ и Су-35 выполнили обнаружение, захват и уничтожение
    зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», а также поразили радиолокационную
    станцию. Сообщается, что пилоты боевых самолетов применили по украинской
    военной технике ракеты класса «воздух-земля». Минобороны РФ опубликовало в Сети
    соответствующее видео.

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