МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинских средств ПВО истребителями Су-30СМ и Су-35

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Истребители российских ВКС ликвидировали средства
противовоздушной обороны противника в ходе специальной военной операции по
демилитаризации Украины. Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов.
Согласно информации военного ведомства, экипажи ВКС РФ на
истребителях Су-30СМ и Су-35 выполнили обнаружение, захват и уничтожение
зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», а также поразили радиолокационную
станцию. Сообщается, что пилоты боевых самолетов применили по украинской
военной технике ракеты класса «воздух-земля». Минобороны РФ опубликовало в Сети
соответствующее видео.
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