МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинских средств ПВО истребителями Су-30СМ и Су-35

Согласно информации военного ведомства, экипажи ВКС РФ на

истребителях Су-30СМ и Су-35 выполнили обнаружение, захват и уничтожение

зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», а также поразили радиолокационную

станцию. Сообщается, что пилоты боевых самолетов применили по украинской

военной технике ракеты класса «воздух-земля». Минобороны РФ опубликовало в Сети

соответствующее видео.