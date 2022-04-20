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    МО РФ обновило данные об уничтоженных военных объектах на территории Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ обновило данные об уничтоженных военных объектах на территории Украины

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    Федеральное агентство новостей

    В среду, 20 апреля, Министерство обороны Российской
    Федерации назвало обновленное число украинских военных объектов, которые армия
    РФ уничтожила с начала спецоперации ВС РФ на Украине.

    Среди таких объектов насчитывается свыше 100 вертолетов, 140 самолетов, 254 зенитных ракетных комплекса. Выведено из строя почти 500 беспилотных летательных аппаратов и более 1000 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Также ликвидированы 261 установка реактивных систем залпового огня, 2397 боевых бронированных машин, в том числе танков. Потери ВСУ среди специальной военной автомобильной техники составляют 2244 единицы, рассказали в ведомстве РФ.

    Российские ПВО за сутки сбили
    шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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