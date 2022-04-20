МО РФ обновило данные об уничтоженных военных объектах на территории Украины

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В среду, 20 апреля, Министерство обороны Российской
Федерации назвало обновленное число украинских военных объектов, которые армия
РФ уничтожила с начала спецоперации ВС РФ на Украине.
Среди таких объектов насчитывается свыше 100 вертолетов, 140 самолетов, 254 зенитных ракетных комплекса. Выведено из строя почти 500 беспилотных летательных аппаратов и более 1000 орудий полевой артиллерии и минометов.
Также ликвидированы 261 установка реактивных систем залпового огня, 2397 боевых бронированных машин, в том числе танков. Потери ВСУ среди специальной военной автомобильной техники составляют 2244 единицы, рассказали в ведомстве РФ.
Российские ПВО за сутки сбили
шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
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