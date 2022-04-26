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    МО РФ: Москва нанесет ответный удар по Киеву в случае атаки ВСУ по территории России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ: Москва нанесет ответный удар по Киеву в случае атаки ВСУ по территории России

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    MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

    Прямое провоцирование британскими властями Киева на нанесение ударов по российской территории немедленно приведет к равнозначному ответу. Об этом заявили в Минобороны РФ.

    Внимание военного ведомства привлекло недавнее заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, который допустил применение западного вооружения силами ВСУ по территории России.

    В ответ на это в Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска находятся в круглосуточной боевой готовности и в случае агрессии со стороны украинских вооруженных сил удар будет нанесен по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

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