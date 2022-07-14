МО РФ: командиры нацбата «Кракен» застрелили шесть националистов из-за отказа идти на Краматорск

Командиры застрелили шесть членов националистического батальона «Кракен» из-за их отказа выдвигаться на Краматорск. В общей сложности приказа ослушалось более 200 националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Конашенков констатировал, что вооруженные конфликты в рядах вооруженных формирований Украины встречаются все чаще.
«13 июля в 226-ом националистическом формировании “Кракен” более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о “переход”” в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — уточнил представитель оборонного ведомства.
Нацбаты стали все чаще отправлять на передовую из-за острой нехватки личного состава, ранее подчеркивали в Министерстве обороны России.