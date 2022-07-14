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МО РФ: командиры нацбата «Кракен» застрелили шесть националистов из-за отказа идти на Краматорск

МО РФ: командиры нацбата «Кракен» застрелили шесть националистов из-за отказа идти на Краматорск
Федеральное агентство новостей

Командиры застрелили шесть членов националистического батальона «Кракен» из-за их отказа выдвигаться на Краматорск. В общей сложности приказа ослушалось более 200 националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Конашенков констатировал, что вооруженные конфликты в рядах вооруженных формирований Украины встречаются все чаще.

«13 июля в 226-ом националистическом формировании “Кракен” более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о “переход”” в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Нацбаты стали все чаще отправлять на передовую из-за острой нехватки личного состава, ранее подчеркивали в Министерстве обороны России.

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