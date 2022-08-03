МО РФ: Киев хотел убрать свидетелей ударом по СИЗО в Еленовке

«Завершая свой брифинг, хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н.п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», — заявил Фомин на встрече с иностранными военными атташе.