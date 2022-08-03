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МО РФ: Киев хотел убрать свидетелей ударом по СИЗО в Еленовке

МО РФ: Киев хотел убрать свидетелей ударом по СИЗО в Еленовке
U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что киевские власти решили нанести удар по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинские военные, чтобы устранить свидетелей их преступлений против своих же сограждан.

«Завершая свой брифинг, хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н.п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», — заявил Фомин на встрече с иностранными военными атташе.

Он подчеркнул при этом, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы оценки произошедшего со стороны западного сообщества совпадали с позицией Киева, который безосновательно обвиняет РФ в нанесении ударов по СИЗО.

Напомним, в результате ударов ВСУ из американских РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и получили ранение 73 украинских военнопленных. Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушили, удар нанесли из-за того, что некоторые военные уже начали давать показания.

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