МО РФ: две группы мирных жителей воспользовались гумкоридором в промзоне Мариуполя

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Гуманитарный коридор, открытый в районе мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», позволил эвакуировать из промышленной зоны города две группы мирных жителей.
По информации Министерства обороны России, днем гумкоридором воспользовались 25 гражданских, которые покинули дома, расположенные рядом с заводом. С наступлением темного времени суток промзону покинула еще одна группа из 21 человека.
Гражданские были доставлены в населенный пункт Безыменное. Их обеспечили ночлегом, питанием и медицинской помощью.
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