    В тренде

    МО РФ: две группы мирных жителей воспользовались гумкоридором в промзоне Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ: две группы мирных жителей воспользовались гумкоридором в промзоне Мариуполя

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Гуманитарный коридор, открытый в районе мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», позволил эвакуировать из промышленной зоны города две группы мирных жителей.

    По информации Министерства обороны России, днем гумкоридором воспользовались 25 гражданских, которые покинули дома, расположенные рядом с заводом. С наступлением темного времени суток промзону покинула еще одна группа из 21 человека.

    Гражданские были доставлены в населенный пункт Безыменное. Их обеспечили ночлегом, питанием и медицинской помощью.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »