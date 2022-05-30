МО: еще более 15 тысяч человек эвакуированы из районов спецоперации в Россию

Из опасных районов проведения военной спецоперации в Донбассе и на Украине за прошедшие сутки в Россию эвакуированы 15 215 человек, в том числе 1806 детей. Об этом сообщил начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев.
С начала специальной военной операции в РФ уже эвакуировано 1 556 258 человек, включая 254 270 детей. В российских регионах работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, уточнил руководитель Национального центра управления обороной России.
«Государственную границу Российской Федерации пересекло 221 373 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3201», – добавил генерал-полковник.
Ранее президент РФ Владимир Путин положительно оценил работу Российского Красного Креста по оказанию помощи беженцам из Донбасса и Украины, сообщает со ссылкой на сайт Кремля Argumenti.ru. Глава государства подчеркнул, что деятельность организации является востребованной.