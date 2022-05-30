МО: еще более 15 тысяч человек эвакуированы из районов спецоперации в Россию

Из опасных районов проведения военной спецоперации в Донбассе и на Украине за прошедшие сутки в Россию эвакуированы 15 215 человек, в том числе 1806 детей. Об этом сообщил начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев.