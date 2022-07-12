МО Британии обвинило BBC в создании угрозы для солдат из-за фильма о преступлениях SAS

Военное ведомство Британии обвинило телерадиокомпанию ВВС в том, что она может подвергнуть опасности солдат своим документальным фильмом о преступлениях британского спецназа в Афганистане.
В публикации издания Daily Mail говорится, что в своей новой документальной картине британские журналисты расскажут о случаях, когда бойцы спецподразделения SAS расстреливали безоружных афганцев. Известно, что экс-командир спецназовцев, ставший позднее генералом, скрыл важные для расследования преступления сведения.
ВВС планирует презентовать свой новый фильм вечером 12 июля в рамках программы Panorama.