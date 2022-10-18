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МО Белоруссии: региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

МО Белоруссии: региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства
MOD Russia/via Globallookpress.com

Региональная группировка войск России и Белоруссии уже приступила к выполнению боевых задач по защите Союзного государства.

Такое заявление сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе встречи с коллективом Минского тракторного завода.

«Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские», — сказал он.

Ранее стало известно, что совместная региональная группировка РФ и Белоруссии будет развернута в неполном составе.

Белоруссия Россия Хренин
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