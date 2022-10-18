МО Белоруссии: региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

Региональная группировка войск России и Белоруссии уже приступила к выполнению боевых задач по защите Союзного государства.
Такое заявление сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе встречи с коллективом Минского тракторного завода.
«Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские», — сказал он.
Ранее стало известно, что совместная региональная группировка РФ и Белоруссии будет развернута в неполном составе.