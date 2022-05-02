Множество новых ноутбуков Acer покажут 18 мая

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Acer, тайваньская международная корпорация по производству оборудования и электроники, проведёт свое весеннее мероприятие по запуску новых продуктов в среду, 18 мая 2022 года.

Мероприятие, официально именуемое [email protected] 2022, будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Acer не сообщила, какую серию ноутбуков компания выпустит в мае, ожидается, что компания выпустит новую линейку ноутбуков с Windows, Chromebook, игровых устройств, бизнес-ультрабуков и профессиональных ноутбуков.





Компания поделилась несколькими тизерами того, чего ожидать от компании на мероприятии. Прежде всего, Predator, игровой суббренд Acer, обновит свои серии Acer Helios и Acer Triton к 2022 году новейшими процессорами AMD и Intel.

Далее идет смелый и инновационный суббренд Acer, ConceptD. Эти ноутбуки ориентированы на творчество. Источник предполагает, что у нового ноутбука может быть ощущение деревянной текстуры.

Последний тизер, выпущенный Acer, посвящен спасению Земли. Acer может объявить об обновлении в 2022 году своей экологически чистой серии Acer Vero, которую она выпустила в прошлом году. Компания может объявить, что она будет внедрять экологически чистые технологии в свои ноутбуки, чтобы сократить выбросы углекислого газа, например, заменив пластиковую упаковку на бумажную.