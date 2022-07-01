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Многотысячный митинг проходит в Узбекистане против поправок в Конституцию

Многотысячный митинг проходит в Узбекистане против поправок в Конституцию
Carsten Reisinger/Global Look Press

Тысячи узбеков вышли на акцию протеста против внесения поправок в Конституцию Узбекистана. Об этом информирует Arbat Media.

Незаконный митинг проходит в автономном регионе Каракалпакстан Нукусе. Граждане Узбекистана протестуют против исключения из конституции права республики на проведение референдума о выходе из состава государства. Согласно действующему законодательству, Каракалпакия пока имеет на это право.

Напомним, что с инициативой внести изменения в основной закон страны выступил узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Он предложил провести по этому поводу референдум.

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