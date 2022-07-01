Многотысячный митинг проходит в Узбекистане против поправок в Конституцию

Незаконный митинг проходит в автономном регионе Каракалпакстан Нукусе. Граждане Узбекистана протестуют против исключения из конституции права республики на проведение референдума о выходе из состава государства. Согласно действующему законодательству, Каракалпакия пока имеет на это право.