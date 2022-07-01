Многотысячный митинг проходит в Узбекистане против поправок в Конституцию

Тысячи узбеков вышли на акцию протеста против внесения поправок в Конституцию Узбекистана. Об этом информирует Arbat Media.
Незаконный митинг проходит в автономном регионе Каракалпакстан Нукусе. Граждане Узбекистана протестуют против исключения из конституции права республики на проведение референдума о выходе из состава государства. Согласно действующему законодательству, Каракалпакия пока имеет на это право.
Напомним, что с инициативой внести изменения в основной закон страны выступил узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Он предложил провести по этому поводу референдум.