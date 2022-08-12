Многодетную мать Светлану Малькову могут выгнать из США за обман

«Думаю, это очень смелое и очень опрометчивое заявление. Последствия при незаконном пересечении границ в Америке очень серьезные, вплоть до депортации, санкций и запрета на въезд. Может быть, она пошутила, но даже если это шутка, то крайне неудачная», — пояснила адвокат.