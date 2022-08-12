Многодетную мать Светлану Малькову могут выгнать из США за обман

Светлана Малькова, о которой широкая публика узнала после драматического разрыва с Романом Мальковым, опрометчиво высказалась в соцсетях о том, как попала в США. Многодетную мать могут депортировать из страны, считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник, передает Telegram-канал «Звездная пыль».
Малькова написала в Telegram, что при пересечении границы она нарушила правила. По ее словам, на такой шаг она решилась, чтобы перевезти детей. Однако такое заявление, сделанное открыто, может грозить серьезными проблемами.
«Думаю, это очень смелое и очень опрометчивое заявление. Последствия при незаконном пересечении границ в Америке очень серьезные, вплоть до депортации, санкций и запрета на въезд. Может быть, она пошутила, но даже если это шутка, то крайне неудачная», — пояснила адвокат.
Напомним, Роман Мальков бросил Светлану вместе с детьми и ушел к актрисе Анастасии Макеевой.