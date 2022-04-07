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    Многодетная мать из Мытищ помогает продуктами и вещами беженцам из ЛДНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

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    Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

    Жительница Мытищ Татьяна Альмухаметова является матерью
    пятерых детей. Сейчас она активно помогает семьям из Донбасса.

    Многодетную маму знают в Мытищах многие продавцы: ей
    бесплатно предоставляют пакеты с едой в магазинах и на рынках. Провизию она
    относит не только к себе домой, но и беженцам из ЛДНР. С конца февраля под
    опекой Татьяны находится сразу несколько семей, пишет интернет-издание «Подмосковье
    сегодня».

    Татьяна жила в Луганске с пяти лет до 21 года. После
    получения высшего образования и замужества она перебралась в Подмосковье.
    Восемь лет назад она смогла забрать маму к себе, а ее сестра решила остаться в
    родном городе.

    В конце февраля подруга Татьяны смогла приютить женщину из
    Донбасса с двумя детьми. Многодетная мама не осталась в стороне и
    попросила неравнодушных соседей помочь вещами и продуктами. В волонтерской
    деятельности Татьяну поддерживает старшая дочь. Она сама делает сладости, а
    вырученные деньги с них передает беженцам.

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