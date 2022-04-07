Многодетная мать из Мытищ помогает продуктами и вещами беженцам из ЛДНР

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Жительница Мытищ Татьяна Альмухаметова является матерью
пятерых детей. Сейчас она активно помогает семьям из Донбасса.
Многодетную маму знают в Мытищах многие продавцы: ей
бесплатно предоставляют пакеты с едой в магазинах и на рынках. Провизию она
относит не только к себе домой, но и беженцам из ЛДНР. С конца февраля под
опекой Татьяны находится сразу несколько семей, пишет интернет-издание «Подмосковье
сегодня».
Татьяна жила в Луганске с пяти лет до 21 года. После
получения высшего образования и замужества она перебралась в Подмосковье.
Восемь лет назад она смогла забрать маму к себе, а ее сестра решила остаться в
родном городе.
В конце февраля подруга Татьяны смогла приютить женщину из
Донбасса с двумя детьми. Многодетная мама не осталась в стороне и
попросила неравнодушных соседей помочь вещами и продуктами. В волонтерской
деятельности Татьяну поддерживает старшая дочь. Она сама делает сладости, а
вырученные деньги с них передает беженцам.