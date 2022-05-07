Много изображений нереференсных Radeon RX 6650 XT и Radeon RX 6750 XT демонстрируют уже хорошо знакомые системы охлаждения

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Официальная премьера и старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT и RX 6950 XT ожидается 10 мая, но источник уже опубликовал много качественных рендоров новинок от разных производителей – Sapphire, MSI, ASRock и XFX. И выглядят эти новинки уж очень знакомо.





















Ввиду того, что новшеств минимум (к тому же они никак не отразились на компоновке видеокарт), производители в новинках используют те же системы охлаждения, что применяются в моделях Radeon XR 6600 XT и Radeon RX 6700 XT. Причем визуально отличить старую модель от новой вряд ли получится. Такой подход вполне оправдан, так как производителям не нужно тратить время и средства на разработку новой системы охлаждения, а с чуть возросшими частотами GPU и памяти и нынешние системы вполне справятся, особенно трехвентиляторыне.

























Системами охлаждения с двумя вентиляторами оснащаются в основном Radeon RX 6650 XT, а вот Radeon RX 6750 XT в основном представлена СО с тремя вентиляторами, хотя двухвентиляторные версии есть у MSI и Sapphire. Напомним, согласно предварительным данным, Radeon RX 6750 XT окажется примерно на 7% быстрее предшественницы, а Radeon RX 6650 XT и того меньше – всего на 2%.