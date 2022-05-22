Многие телевизоры меньше. В продажу поступил OLED-монитор LG 48GQ900 с разрешением 4К и кадровой частотой 120 Гц

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Официальная премьера большого OLED-монитора LG 48GQ900 состоялась в начале марта, а сейчас новинка поступила в продажу. В Китае за устройство просят эквивалент 2090 долларов, но первые покупатели могут приобрести новинку со скидкой – за 1940 долларов.





LG 48GQ900 – это очень большой монитор, многие телевизоры меньше. Он оснащен панелью OLED с диагональю 47,5 дюйма, разрешением 4К и кадровой частотой 120 Гц. Интересно, что за счет функции «разгона» кадровую частоту можно даже немного приподнять – до 138 Гц. Заявленная контрастность – 1 350 000:1, время реакции пикселя в режиме Grey-to-Grey – 0,1 мс.

Устройство поддерживает технологию синхронизацию частоты G-Sync. В конфигурации также громкоговорители мощностью 20 Вт и порт HDMI 2.1, что позволяет использовать монитор не только с ПК, но и с современными консолями PlayStation 5 и Xbox Series X.