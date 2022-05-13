Многие россияне перестают пользоваться запрещёнными в России соцсетями принципиально, некоторые делают это из-за страха

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Согласно результатам исследования банка «Открытия», около четверти россиян продолжают пользоваться запрещёнными в России соцсетями Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), а почти половина россиян перестала пользовать запрещёнными в России соцсетями принципиально.

Согласно исследованию, 30% респондентов сократили посещение данных социальных сетей из-за необходимости включать VPN. 26% не перестали пользоваться заблокированными сервисами, поскольку это не запрещено законом. Большая часть пользователей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) проживают на Урале (32%), а также в Московском регионе (30%). Меньше всего пользователей этих соцсетей в Южном федеральном округе (15%).





После блокировки этих соцсетей 39% опрошенных перестали ими пользоваться принципиально. Такой ответ чаще всего давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%), реже всего — Северного Кавказа (24%) и Дальнего Востока (31%). 5% перестали пользоваться заблокированными соцсетями из-за страха.

90% респондентов пользуются соцсетями более пяти лет. 71% респондентов заявили, что будут пользоваться российским аналогом AppStore и Google Play.