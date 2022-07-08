«Мне нужны деньги»: Вовк вспомнила об отказе тяжело больного Зайцева

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как знаменитый модельер Вячеслав Зайцев отказался «одеть ее» на мероприятие «Песня года», передает CTNews.
Телеведущая стала гостем юбилейного мероприятия в «Доме моды», где на высокий пост назначили Вячеслава Зайцева, который давно отошел от дел из-за тяжелой болезни. Как известно, ему трудно самостоятельно передвигаться из-за синдрома Паркинсона.
Ангелина Вовк хорошо провела время на мероприятии. Также она рассказала, что именно Вячеслав Зайцев шил ей наряды на ежегодное телефестивали «Песня года». За них приходилось отдавать немалые деньги, которые не всегда были у телеведущей. Так, однажды Зайцев отказал Вовк в ответ на просьбу предоставить наряд за рекламу.
«Он отказал, сказал, что ему реклама не нужна, ему нужны деньги. И мне приходилось платить», — пояснила телеведущая.
Ранее партнер Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов рассказал правду о проблемах со здоровьем именитого российского кутюрье. По его словам, проблемы с речью модельера связаны с периодом реабилитации после посещения стоматолога.