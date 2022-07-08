«Мне нужны деньги»: Вовк вспомнила об отказе тяжело больного Зайцева

Ангелина Вовк хорошо провела время на мероприятии. Также она рассказала, что именно Вячеслав Зайцев шил ей наряды на ежегодное телефестивали «Песня года». За них приходилось отдавать немалые деньги, которые не всегда были у телеведущей. Так, однажды Зайцев отказал Вовк в ответ на просьбу предоставить наряд за рекламу.