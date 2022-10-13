Младший внук Пугачевой Дени Байсаров опроверг сообщения о своем отъезде из России

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, которого некоторые пользователи Сети тоже обвинили в бегстве, опубликовал видеодоказательство того, что он не покинул родную страну и находится в Москве.
Дени решил прекратить домыслы и привел неопровержимое доказательство того, что он не бежал за границу, а живет в России. Наследник знаменитого семейства опубликовал в соцсетях видео, на котором прогуливается по московским улицам.
«Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве», — написал 24-летний внук Пугачевой.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом РФ). В конце лета певица вернулась в Москву с детьми. Но через месяц в СМИ появились сообщения о том, что певица вновь покинула Россию, а также выставила на продажу свой замок в подмосковной деревне Грязь.
* — физлицо, признанное в России иноагентом