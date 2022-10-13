Младший внук Пугачевой Дени Байсаров опроверг сообщения о своем отъезде из России

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом РФ). В конце лета певица вернулась в Москву с детьми. Но через месяц в СМИ появились сообщения о том, что певица вновь покинула Россию, а также выставила на продажу свой замок в подмосковной деревне Грязь.