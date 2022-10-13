Младшая сестра Жанны Фриске и ее отец планируют улететь из России

«Как вы знаете, недавно я вновь стал дедушкой. Пока еще тепло, хочу ребенка вывезти к морю, на солнце. Мы полетим вместе с дочкой Наташей и внучкой. Супруга останется дома, будет следить за хозяйством», — цитирует отца Фриске «МК».