Младшая сестра Жанны Фриске и ее отец планируют улететь из России

Родственники покойной солистки музыкальной группы «Блестящие» Жанны Фриске отправляются за границу на отдых.
По словам отца исполнительницы хита «Малинки», он вместе с младшей дочерью Натальей Фриске и шестимесячной внучкой Луной хочет отправиться к морю. Местом для отдыха они выбрали Турцию и улетают из России уже через пять дней.
«Как вы знаете, недавно я вновь стал дедушкой. Пока еще тепло, хочу ребенка вывезти к морю, на солнце. Мы полетим вместе с дочкой Наташей и внучкой. Супруга останется дома, будет следить за хозяйством», — цитирует отца Фриске «МК».
Напомним, 8 апреля 2022 года младшая сестра Жанны Фриске родила дочь после десяти лет попыток забеременеть.