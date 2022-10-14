Младшая сестра Фриске сыграет покойную Жанну в фильме о ее жизни

Известная российская певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году, однако многие поклонники не перестают любить ее творчество. Большой новостью для фанатов звезды стало начало съемок автобиографического фильма. Детали проекта озвучил отец Фриске Владимир, передает портал «КиноАфиша».
Владимир Фриске уточнил, что Жанну сыграет ее младшая сестра Наталья. Сценарий для ленты напишет писатель Геннадий Куркин, хорошо знакомый с семьей покойной звезды и самой певицей.
По словам Владимира, интерес к правам на показ фильма о Жанне уже проявили три телеканала — «НТВ», Первый канал и «Россия».
Ранее «Народные Новости» сообщали, что младшая сестра Жанны Фриске и ее отец планируют улететь из России.