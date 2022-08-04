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МКД: Северная Македония тайно передает Украине четыре штурмовика Су-25

МКД: Северная Македония тайно передает Украине четыре штурмовика Су-25
wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 40

Власти Северной Македонии в абсолютной секретности передают четыре штурмовика Су-25 на нужды украинской армии. Примечательно, что «птички» были куплены Скопье у самого Киева еще в 2001 году, передает новостной портал МКД.

Журналисты выяснили, что в данной сделке речь идет о четырех Су-25, которые Скопье приобрело у украинских властей во время военных действий с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты с 2004 года не поднимались в воздух, однако были подготовлены к продаже, передает «Царьград». 

«По данным партии “Левица”, еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте. То, что вызывает дополнительное беспокойство – на униформе тех, кто занимается подготовкой самолетов, замечена символика нацбатальона “Азов” (признан террористической организацией и запрещен в РФ – ред.)», — пишет издание.

Минобороны Северной Македонии не подтвердило и не опровергло сведения о передаче штурмовиков для ВСУ. Резиденты военного ведомства ответили журналистам, что «точные детали об этих решениях, их содержание и обоснование со временем будут выведены из-под грифа “секретно” и обнародованы».

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