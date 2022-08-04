МКД: Северная Македония тайно передает Украине четыре штурмовика Су-25

«По данным партии “Левица”, еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте. То, что вызывает дополнительное беспокойство – на униформе тех, кто занимается подготовкой самолетов, замечена символика нацбатальона “Азов” (признан террористической организацией и запрещен в РФ – ред.)», — пишет издание.