МКБ и ДОМ.РФ планируют выпуск карт UnionPay

Издание «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщило, что карты китайской платежной системы UnionPay планируют начать выпускать еще два крупных российских банка – МКБ и ДОМ.РФ.





В пресс-службе МКБ сообщили, что банк прорабатывает возможность выпуска карт UnionPay. ДОМ.РФ планирует начать эмиссию карт UnionPay ориентировочно в 2023 году, продукт будет совместный с картой «Мир».

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что UnionPay может занять до 5-8% рынка платежных карт в РФ. Сейчас 11 банков официально могут эмитировать такие карты, еще несколько организаций проходят процедуры согласования с платежной системой, уточнил он.

UnionPay основана в 2002 году. Платежная система получила статус международной в 2005 году. В число 180 стран, где работает UnionPay, в частности, входят Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Мексика, Кипр, Таиланд, Индия, Израиль, Португалия, Хорватия, Польша, Сербия, Венгрия, Австрия. В настоящее время, согласно данным сайта UnionPay, в Российской Федерации возможность оформить карты UnionPay имеется в Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, банке «Санкт-Петербург», ВБРР, банке «Солидарность», Примсоцбанке, «Почта банке», банках «Приморье» и «Зенит».