МКБ и ДОМ.РФ готовятся выпускать карты китайской платежной системы Union Pay

Крупные российские банки — МКБ и ДОМ.РФ — готовятся присоединиться к выпуску карт китайской платежной системы Union Pay, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей данных кредитных учреждений.
МКБ прорабатывает возможность выпуска таких карт, а ДОМ.РФ намерен начать эмиссию по этому направлению ориентировочно в 2023 году. При этом в финансовой организации уточнили, продукт будет кобейджинговый (совместный) с российской картой «Мир».
UnionPay может занять до 5-8% рынка платежных карт в стране, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. На данный момент официальным выпуском таких карт занимаются 11 банков, еще несколько кредитных учреждений проходят процедуру согласования с платежной системой.
Между тем в России был обновлен рекорд 2012 года по числу выпущенных банковских карт. По данным Центробанка, за первый квартал 2022 года их число выросло на 12 миллионов, пишет URA.RU.