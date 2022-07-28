МК: слова Путина о нетрадиционных способах получения энергии на Западе стали пророческими

Слова российского лидера Владимира Путина по поводу нетрадиционных способов добычи энергии на Западе стали пророческими. Европу, в лучшем случае, ожидают народные восстания.
Путин в ходе своего визита в Иран сказал, что ставка западных лидеров на нетрадиционные способы получения энергии оказались проигрышными. Речь идет об использовании ветра и солнца.
«Зима оказалась длинной, ветра не было, вот и все», — сказал тогда президент России.
По мнению автора «Московского комсомольца», фраза руководителя российского государства стала для европейцев пророческой.
«Эта фраза еще и страшное пророчество. Потому что, если разбираться, что такое “вот и все”, — становится страшно за простых европейцев. В лучшем случае — это народные восстания. Это не моя идея, это мнение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок», — подчеркнул обозреватель.
Ранее глава МИД ФРГ Бербок сказала, что в Германии могут вспыхнуть массовые протесты из-за нехватки в стране энергоносителей. Она также допустила, что Берлин может отказать Киеву в помощи в случае дефицита газа в стране. Об этом пишет RT.