Новости0

МК: слова Путина о нетрадиционных способах получения энергии на Западе стали пророческими

МК: слова Путина о нетрадиционных способах получения энергии на Западе стали пророческими
kremlin.ru / Администрация президента России

Слова российского лидера Владимира Путина по поводу нетрадиционных способов добычи энергии на Западе стали пророческими. Европу, в лучшем случае, ожидают народные восстания.

Путин в ходе своего визита в Иран сказал, что ставка западных лидеров на нетрадиционные способы получения энергии оказались проигрышными. Речь идет об использовании ветра и солнца.  

«Зима оказалась длинной, ветра не было, вот и все», — сказал тогда президент России.

По мнению автора «Московского комсомольца», фраза руководителя российского государства стала для европейцев пророческой.

«Эта фраза еще и страшное пророчество. Потому что, если разбираться, что такое “вот и все”, — становится страшно за простых европейцев. В лучшем случае — это народные восстания. Это не моя идея, это мнение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок», — подчеркнул обозреватель.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок сказала, что в Германии могут вспыхнуть массовые протесты из-за нехватки в стране энергоносителей. Она также допустила, что Берлин может отказать Киеву в помощи в случае дефицита газа в стране. Об этом пишет RT.

европа Путин энергия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.