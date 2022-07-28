МК: слова Путина о нетрадиционных способах получения энергии на Западе стали пророческими

«Эта фраза еще и страшное пророчество. Потому что, если разбираться, что такое “вот и все”, — становится страшно за простых европейцев. В лучшем случае — это народные восстания. Это не моя идея, это мнение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок», — подчеркнул обозреватель.