МК: Путин послал Западу последнее «русское» предупреждение

Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад, что Москва только-только сделала «первый шаг». Об этом рассказал обозреватель информационного портала «Московский комсомолец» Дмитрий Попов.
Так сотрудник СМИ прокомментировал политический кризис в западных странах, включая отставку главы Правительства Великобритании Бориса Джонсона. Обозреватель охарактеризовал ситуацию в мире как саморазрушение глобального либерального проекта.
«И вот на фоне всех этих серо-бурых клубов пыли от осыпающейся с глобального либерального домика штукатурки выходит Путин и говорит: а мы всерьез-то еще ничего не начинали. И это — раньше говорили “китайское”, теперь уже стоит говорить “русское” — последнее русское предупреждение», — отметил Попов.
Джонсон объявил о намерении уйти в отставку 7 июля. Это произошло на фоне массовых увольнений членов британского правительства.