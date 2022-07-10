МК: Путин послал Западу последнее «русское» предупреждение

«И вот на фоне всех этих серо-бурых клубов пыли от осыпающейся с глобального либерального домика штукатурки выходит Путин и говорит: а мы всерьез-то еще ничего не начинали. И это — раньше говорили “китайское”, теперь уже стоит говорить “русское” — последнее русское предупреждение», — отметил Попов.