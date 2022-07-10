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МК: Путин послал Западу последнее «русское» предупреждение

МК: Путин послал Западу последнее «русское» предупреждение
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад, что Москва только-только сделала «первый шаг». Об этом рассказал обозреватель информационного портала «Московский комсомолец» Дмитрий Попов.

Так сотрудник СМИ прокомментировал политический кризис в западных странах, включая отставку главы Правительства Великобритании Бориса Джонсона. Обозреватель охарактеризовал ситуацию в мире как саморазрушение глобального либерального проекта.

«И вот на фоне всех этих серо-бурых клубов пыли от осыпающейся с глобального либерального домика штукатурки выходит Путин и говорит: а мы всерьез-то еще ничего не начинали. И это — раньше говорили “китайское”, теперь уже стоит говорить “русское” — последнее русское предупреждение», — отметил Попов.

Джонсон объявил о намерении уйти в отставку 7 июля. Это произошло на фоне массовых увольнений членов британского правительства.

Запад попов президент Путин
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