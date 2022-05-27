Мизинцев: «Правый сектор» в ДНР призывает истреблять русских и греков

Украинские боевики также продолжают обстреливать территорию ЛНР из «Точки-У» и РСЗО. В результате обстрела села Сватово погибли по меньшей мере три человека.

«В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации “Правый сектор” открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», — сказал Михаил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, боевики также грабят местное население, забирая у людей деньги и автомобили. Сами националисты объясняют это «нуждами территориальной обороны», передает телеканал «360» .

Радикалы «Правого сектора»* (организация является экстремистской и запрещена на территории РФ) в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) открыто призывают население к геноциду русских и представителей греческой диаспоры. Соответствующее заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.