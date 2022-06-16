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Мизинцев: Киев намерен повторить мариупольский сценарий на заводе «Азот» в Северодонецке

Мизинцев: Киев намерен повторить мариупольский сценарий на заводе «Азот» в Северодонецке
prt scr youtube.com/Иван Кужелев

Украинские власти готовят для заблокированных военных на заводе «Азот» в Северодонецке судьбу сдавшихся боевиков с мариупольской «Азовстали». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сражения за Северодонецк начались с начала мая. Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что жилые кварталы города полностью освобождены.

Мизинцев заявил, что Киев вновь показал свое истинное лицо, передает RT. По его словам, из украинских военных хотят сделать еще одних «мучеников», как это было в Мариуполе.

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