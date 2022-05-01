Мизинцев: Украина обменивает продовольствие на оружие у Румынии

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Киев ежедневно поставляет Бухаресту продовольственные продукты в обмен на вооружение. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, власти обеих стран организовали централизованный вывоз товаров с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. Кроме того, используются баржи из порта Изюма.
«На сегодня вывезено около 20 миллионов тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы», — сказал Мизинцев.
Отмечается, что в Румынию Украина завозит зерна, кукурузу, масляные культуры и сельскохозяйственных животных. Однако информация о типе вооружения, получаемого в ответ от румынских властей, не приводится.