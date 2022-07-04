«Мизерный процент». Сколько компаний на самом деле ушли из России

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что по факту российский рынок покинул мизерный процент иностранных компаний. Большинство осталось работать в России.
Освобождают ниши те компании, которые покидают рынок или приостанавливают производство. 25 тысяч иностранных компаний зарегистрированы на российском рынке. Из них не больше 150 объявили, что уйдут. Мизерный процент. С одной стороны, где-то ниши освобождаются, а где-то компании сохраняют свой интерес и продолжают работать.
Денис Мантуров
Денис Мантуров добавил, что иностранцев прельщает то, что этот рынок не ограничивается только Россией, но открывает огромный рынок ЕАЭС.
Товары ходят беспрепятственно по нашим странам. Это хороший пример сложившейся кооперации.
Денис Мантуров