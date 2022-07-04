«Мизерный процент». Сколько компаний на самом деле ушли из России

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что по факту российский рынок покинул мизерный процент иностранных компаний. Большинство осталось работать в России.

Освобождают ниши те компании, которые покидают рынок или приостанавливают производство. 25 тысяч иностранных компаний зарегистрированы на российском рынке. Из них не больше 150 объявили, что уйдут. Мизерный процент. С одной стороны, где-то ниши освобождаются, а где-то компании сохраняют свой интерес и продолжают работать.

Денис Мантуров





Денис Мантуров добавил, что иностранцев прельщает то, что этот рынок не ограничивается только Россией, но открывает огромный рынок ЕАЭС.